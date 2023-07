Última sessão do Legislativo é marcada por discursos de descontentamento

FECHADOS

A capela de Santo Antônio passou por restauração, mas várias pessoas têm questionado o porquê os portões da pracinha e da própria capela ficarem fechados nos dias que não tem missa. São vários os pedidos para que o local fique aberto durante o dia, para que as pessoas possam utilizar os bancos da praça e até mesmo registrar fotos no local, que é considerado ponto de atração turístico.

DESCONTENTAMENTO

A última sessão do Legislativo de Três Lagoas foi marcada por vários discursos de descontentamento dos vereadores da base de sustentação a administração municipal, em relação a declaração de um vereador de oposição, que tenta menosprezar e diminuir os próprios colegas, que não consideram normal de se ver no parlamento esse tipo de atitude. O papel da oposição é o de fazer críticas a administração municipal e não aos próprios colegas, essa conduta é considerada antiética por muitos. Vários vereadores foram a tribuna para repudiar a fala deste vereador, que tenta impor sua vontade pessoal no Legislativo e Executivo, mas como não tem força política e nem credibilidade perante aos colegas, seus atos não passam de discurso da tribuna.

PREJUDICADOS

Para o presidente da Câmara, Cassiano Maia, essa situação tem prejudica os trabalhos durante as sessões, pois muitos vereadores têm reclamado da atitude desse vereador, que faz de tudo para desmerecer os parlamentares e atrapalhar o bom andamento das sessões. “No parlamento é fundamental se relacionar com as pessoas, mas para isso é preciso ter o respeito, credibilidade para se relacionar com todos. A partir do momento que você toma atitude grosseiras, egoístas e onde você se acha o dono da verdade, você assume distanciamentos das pessoas. E é isso que percebo em relação a oposição, que se perdeu em seus debates, pois não são criticas construtivas, e sim maldosas”, disse Maia.