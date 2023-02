Vander Loubet assume lugar de Simone Tebet

BANCADA

O deputado federal Vander Loubet (PT/MS) foi escolhido nesta semana o coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Ele assume o lugar até então ocupado pela ex-senadora Simone Tebet (MDB), atual ministra do Planejamento e Orçamento.

NOVO PRESIDENTE

Nesta quarta-feira (1º), Gerson Claro (PP) foi eleito novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT) e Lucas de Lima (PDT) integram a Mesa Diretora.

RECADO

Na solenidade de posse dos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel (PSDB) defendeu a união e diálogo entre os poderes, acima de divergências ideológicas. Segundo Riedel, o interesse público deve estar acima dos pessoais, priorizando sempre a população de Mato Grosso do Sul.

REFORMA

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, declarou nesta semana que a reforma tributária deve começar pela Câmara dos Deputados, usando o texto base da PEC 110/19, que tramita no Senado Federal. Tebet afirmou ainda que vê a aprovação da medida, nas duas Casas, até o dia 15 de julho, e que se colocará à disposição dos parlamentares para contribuir na aprovação do projeto”.

PENTE FINO

Simone Tebet afirmou ainda que a revisão no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) se dará para “garantir justiça social”. O mecanismo é usado como base para selecionar famílias que têm direito a benefícios sociais, como o Auxílio Brasil. “Ninguém vai fazer economia com o Bolsa Família. Ao contrário, pente-fino é para garantir justiça social tirando de quem não precisa. E quem está de forma irregular recebendo”, declarou.

POSSE

A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) tomou posse esta tarde no Senado Federal. Ela foi a única eleita nas eleições do ano passado, já que Nelson Trad (PSD) e Soraya Thronicke (União) mantêm seus mandatos, iniciado após as eleições de 2018, e seguem até 2026.