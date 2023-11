Ocupação do Cinturão Verde será debatida em evento na UFMS neste sábado

Neste sábado (11), no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), será realizado um evento para discutir a situação dos pequenos produtores no Cinturão Verde de Três Lagoas.

O evento é promovido pela Associação Brasileira dos Geógrafos de Três Lagoas, em parceria com a Associação dos Produtores Agroecológicos do Cinturão Verde. O objetivo é avaliar a produção nos lotes do Cinturão Verde e entender as atividades dos produtores em parceria com a UFMS.

Ao longo dos anos, o Cinturão Verde tem sido alvo de questionamentos quanto à sua ocupação. O Ministério Público moveu uma ação contra a prefeitura para regularizar a área destinada à produção de hortifrútis. A promotoria alega que o Cinturão Verde não está cumprindo sua função social, conforme sua criação. Algumas famílias receberam notificações para desocupar os lotes, argumentando que ocuparam a área sem autorização municipal e que outras não estariam realizando produção.

