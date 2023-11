Oficina mecânica é destruída por incêndio no Parque São Carlos

Um incêndio de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada deste domingo (5), na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.



Por volta de 1h50, da madrugada, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados pelo telefone 193, para comparecer no local, onde funciona uma oficina de automóveis. No local as chamas se propagaram rapidamente, tomando conta do local.



Dentro da oficina, havia vários carros inclusive 6 pick-ups, com os tanques cheios de gasolina. Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram ao local e precisaram reabastecer os tanques diversas vezes.

Devido o risco do fogo se propagar para os prédios vizinhos, os militares precisaram realizar o trabalho de rescaldo de uma empresa, que faz divisa com a oficina enquanto os demais lutavam contra o fogo.

Após mais de 1h30 minutos, os militares conseguiram controlar o fogo e isolar o perímetro, devido o risco de desabamento do telhado, que é de estrutura metálica e das paredes. No interior da oficina mecânica, todos os veículos foram destruídos pelo fogo.



Não houve feridos devido o incêndio, já as caudas do que teria causo o incêndio, são desconhecidas e após o registro do boletim de ocorrência e abertura de inquérito, que poderá se chegar a uma pista do que teria ocorrido.