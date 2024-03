Oito times disputarão as quatro vagas da semifinal da Copa das Comunidades neste domingo

Renyer Som, Lá Quebrada, DVM Amigos, Associação dos Baianos, Costa do Marfim, Bela Vista, Mercado Nossa Casa e AE União São João vão disputar neste domingo (24), as quatro vagas da semifinal da 5ª edição da Copa das Comunidades.

O campeonato, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), entra na reta final. Dos 52 times, restam agora somente oito na luta pelo título.

Tabela da próxima rodada – Quartas de final

Dia 24 de março (domingo)

Campo do bairro Paranapungá

7h40 – Renyer Som Vencedor do Grupo 31 X Lá Quebrada / Paranapungá Vencedor do Grupo 36

8h40 – DVM / Amigos FC Vencedor do Grupo 33 X Bela Vista EC A Vencedor do Grupo 34 Paranapungá 106 41

Campo do bairro Jupiá

7h40 – Associação dos Baianos Vencedor do Grupo 30 X Costa do Marfim Vencedor do Grupo 37

8h40 – Mercado Nossa Casa FC / Comercial EC Vencedor do Grupo 32 X AE União São João Vencedor do Grupo 35 JUPIÁ 105 40

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas