Oito times vão disputar as quartas de finais da 4º Copa das Comunidades de Futebol

As oitavas de finais da 4º Copa das Comunidades de Futebol – Edição 2023, promovida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel), ocorreram no domingo (15). As partidas garantiram as oito equipes que vão para a próxima fase decisiva.

Dos oito jogos realizados, teve chuva de gols das equipes do Camarões EC/Só Nóis e Arsenal FC que golearam seus adversários, Red Bull FC e Associação Poeirão, respectivamente, por 4 a 0 e garantiram suas vagas.

Outro jogo repleto de gols foi do União Boa Vista EC e Renyer Som, com vitória do Renyer , por 4 a 2. Carimbaram também vagas nas oitavas, União Metodista que venceu a Associação Amigos dos Atletas/Sta. Terezinha por 1 a 0, Mercado Nossa Casa FC/Comercial EC ganhou de 2 a 1 do DVM/Amigos FC/Fut Raiz/Cantinho do Sorvete e pelo mesmo placar o Bela Vista EC B venceu o Comercial EC / Mercado Nossa Casa FC.

Continue Lendo...

Dois jogos tiveram emoção até o final, com vaga conquistada na disputa de pênaltis, após 1 a 1, no tempo normal, o Cavaquinho / LN Mat. de Construção ganhou do AE União São João e depois de ficar no 0 a 0, o Bela Vista EC foi mais eficiente nas cobranças e garantiu a vaga diante da Associação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JOGOS QUARTAS DE FINAIS

Os jogos das quartas de finais serão no próximo domingo ( 22), nas Arenas Botafogo e dos Atletas.

Dia 22 (domingo)

Arena Botafogo

08h – Mercado Nossa Casa FC / Comercial EC X Renyer Som

09h – Bela Vista EC X Arsenal FC

Arena dos Atletas

08h – Bela Vista EC B X Cavaquinho / LN Mat. de Construção

09h – Camarões EC / Só Nóis X União Metodista