Uma discussão envolvendo o uso de uma máquina pá-carregadeira, na tarde dessa quarta-feira (13), resultou em ameaças de morte e na apreensão de duas espingardas e munições no Assentamento Padre João André, próximo ao rio Verde, em Brasilândia, a pouco mais de 70 km de Três Lagoas.

Segundo informações da Polícia Militar do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, os moradores do assentamento compartilham um trator pá-carregadeira nas olarias locais. Durante a necessidade de uso do trator, um dos oleiros solicitou a máquina emprestada a um amigo, mas teve o pedido negado.

O desentendimento resultou em ameaças por parte do suspeito, que, armado, teria ameaçado a vítima. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou apenas a esposa e os filhos do suspeito, os quais confirmaram a posse das armas, alegando que todas estavam registradas na Polícia Federal e não havia irregularidades.

No entanto, durante a abordagem, a esposa do suspeito entregou duas espingardas calibre .28 que não possuíam os registros necessários junto à Polícia Federal, juntamente com 85 munições do mesmo calibre. As armas e munições foram apreendidas e entregues na Delegacia de Polícia Civil para investigação. Serão solicitadas as documentações pertinentes à aquisição do armamento e das munições, assim como a verificação do registro das armas que o suspeito possa legalmente possuir.