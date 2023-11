Onça preta assusta moradores do Cinturão Verde

Há vários dias moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas estão assustados com a presença de uma onça, que percorre as matas da região próximo a BR-262. Uns dizem ter visto uma onça preta, outros afirmam que se trata de uma onça pintada.

Francisco das Chagas mora com a mulher e três filhos em um lote no Cinturão Verde e contou que estão com dificuldades para dormir preocupados com a onça que rodeia a residência. “Vou para o trabalho preocupado com minha mulher e meus filhos, que ficam sozinhos em casa”, afirmou.

A esposa de Francisco, Maria de Luz, contou que a primeira vez que a onça apareceu foi quando seu filho Luiz Felipe estava brincando na área externa da casa, e presenciou a onça com dois filhotes ao lado. “Quando fui até meu filho vimos as pegadas da onça, tirei foto e mandei para o meu marido”, relatou Maria.

Após os cachorros ficarem agitados, o filho Luiz Felipe, de apenas 11 anos, teve contato visual com o animal e ficou impressionado sem saber do perigo que o animal silvestres apresentava. “Eu lembro dela com dois filhotinhos. Ela era grande”, contou o garoto.

Segundo o capitão da PMA – Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, Gabriel Rocha, a onça é uma fêmea e teria dado à luz a dois filhotes. “A onça preta ou pintada são de hábitos noturnos, que possuem forte odor, semelhante de carniça, por conta de seu costume alimentar”, explicou.

De acordo com as apurações da PMA, o sítio onde apareceu a suposta onça é dentro de uma área de preservação ambiental, que consiste no Parque da Cascalheira, reserva ambiental do Parque da CTG e reserva ambiental da Capivara. “Esses locais são o habitat natural desse felino”, explicou o capitão Rocha.

Na noite da quarta-feira (8), a onça voltou a aparecer na região e foi filmada pelos moradores, que registram as pegadas e uma luz que possivelmente seria dos olhos do animal.

Os moradores do Cinturão Verde, Francisco e Maria de Luz, temem que a onça possa atacar seus filhos e pedem que as autoridades tomem alguma providência. “Tirou a liberdade de todos nós. Pedimos ajuda que tirem esse animal daqui”, pediu Franscisco.

A PMA informou que ao avistarem a onça os moradores devem ligar no (67) 3929-1360 e acionarem os militares que irão até ao local para tentar capturar e remanejar o felino para outra região. “A gente só faz regaste de animais feridos ou em risco. E esse animal está correndo risco de ser atropelado na BR-262 ou atacar os moradores nas proximidades”, afirmou o comandante.

