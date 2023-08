Onda de calor atinge a região Leste de MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma forte onda de calor, que eleva as temperaturas em Mato Grosso do Sul. A quarta-feira (23) promete ser quente na região Leste do estado, altas temperaturas que podem atingir 40°C. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê que a temperatura mínima, em Três Lagoas, será de 21°C, enquanto a máxima atingirá os 37°C. A umidade relativa do ar está estimada entre 30% e 10%.

Outras cidades da região também experimentarão condições semelhantes: em Anaurilândia, a temperatura vai de 22°C a 35°C; em Paranaíba, varia de 18°C a 34°C; Aparecida do Taboado registra mínima de 19°C e máxima de 35°C; Inocência terá mínima de 17°C e máxima de 32°C; por fim, Água Clara apresenta mínima de 19°C e máxima de 37°C.