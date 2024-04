Onda de calor impacta nos preços dos hortifrútis em Três Lagoas

A onda de calor durante o verão e início do outono impactou no preço dos alimentos, especialmente nos hortifrútis, em todo o país. Segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o custo da cesta básica aumentou, em todas as cidades, nos três primeiros meses de 2024, com variações que oscilaram entre 1,42%.

A inflação dos preços é evidente em diversos produtos. Por exemplo, o preço do pão francês, em Três Lagoas, mudou de R$ 10 para R$ 14,93 por quilo desde setembro de 2023, mesmo com os reajustes frequentes no preço da farinha de trigo.

Os hortifrútis foram os que mais sofreram aumentos. O pepino teve uma alta de 35,32%, seguido pela batata-inglesa (19,09%), abobrinha (16,25%), repolho (11,88%) e tubérculos, raízes e legumes (8,09%). Entre as frutas, foram observados aumento na laranja (22,15%), maracujá (21,89%), limão (20,48%), tangerina (12,59%), abacate (9,54%), laranja-pera (9,49%) e banana-prata (8,24%).

De acordo com o Dieese, a alta nos preços da cesta básica está ocorrendo em diversas regiões do país. A entidade aponta que, as questões climáticas, os conflitos externos e o câmbio desvalorizado, têm incentivado a exportação e impactado na demanda externa dos preços.

