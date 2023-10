ONG promove consulta gratuita com oftalmologista para famílias carentes

A Organização não governamental (ONG) Brasil Mais Visão está promovendo atendimento gratuito com oftalmologista para pessoas de baixa renda. A ação iniciou na quarta-feira (18) e vai até esta sexta-feira (20), na sede da Associação Agrícola de Três Lagoas, localizada no Cinturão Verde.

A ação social da ONG, tem como objetivo ajudar as pessoas que sofrem de algum problema oftalmológico, encurtar a fila de espera e criar caminho entre o paciente e o médico, tornando mais acessível o diagnóstico e tratamento à população mais vulnerável.

As doenças oftalmológicas são causadas por diversos motivos, desde causas genéticas até hábitos de vida. Os problemas mais comuns são miopia e o astigmatismo. No Brasil, o último censo demográfico identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual.

