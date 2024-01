Ônibus da Justiça Itinerante volta percorrer bairros de Três Lagoas a partir de quinta-feira

A partir desta quinta-feira (1º), o ônibus da Justiça Itinerante retorna aos atendimentos, percorrendo os bairros de Três Lagoas. A primeira parada será no bairro Jardim Morumbi, dando início ao terceiro ano consecutivo de oferta dos serviços do Tribunal de Justiça às pessoas hipossuficientes.

Segundo a advogada conciliadora, Ana Virgínia Latta, em 2022, foram realizados 249 atendimentos no ônibus itinerante, dos quais 90 resultaram em processos, representando 36,14% do total de atendimentos.

Já no primeiro semestre de 2023, foram realizados 168 atendimentos, dos quais 58 se converteram em processos, totalizando 34,52% do total de pessoas atendidas.

Os serviços mais procurados são o divórcio e a conversão de união em casamento, de acordo com a advogada. No entanto, ambas as partes devem estar de acordo antes de buscar o ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Confira as próximas datas de atendimento do ônibus da Justiça Itinerante:

01/02: bairro Jardim Morumbi

08/02: bairro Vila Alegre

15/02: bairro Nova Alvorada

22/02: bairro Parque São Carlos

29/02: Selvíria

