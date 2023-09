Operação é realizada contra falso corretor de imóveis em Três Lagoas

Anúncios enganosos, irregularidades e a falta de informações adequadas, são fatores que podem levar pessoas a serem vítimas de golpes e sofrerem prejuízos em negociações imobiliárias.

Com o propósito de combater a prática ilegal dessa profissão, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), realizou uma operação contra falsos corretores, em Três Lagoas. A ação foi desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas relativas a diversas irregularidades no mercado imobiliário.

Durante essa operação, quatro pessoas foram notificadas por exercerem ilegalmente a profissão de corretor de imóveis. Além disso, de acordo com os fiscais do Creci, outras três pessoas receberam autuações em Brasilândia, e duas em Santa Rita do Pardo.

De acordo com o Creci, em apenas uma semana, foram registradas 15 denúncias de irregularidades, em Três Lagoas. Entre as várias denúncias que chegam, muitas são de casos nas redes sociais, através de anúncios falsos.

