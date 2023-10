Motoristas embriagados são presos pela PRF e três pessoas ficam feridas em acidentes no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a operação "Nossa Senhora Aparecida 2023", em Mato Grosso do Sul. A fiscalização iniciou na quarta-feira (11) e foi realizada devido ao feriado prolongado de 11 (criação de MS) e 12 (Dia de Nossa Senhora Aparecida) de outubro por conta do intenso fluxo de veículos nas estradas.

Durante a operação, em Três Lagoas, 767 veículos foram abordados e fiscalizados pelos agentes federais, nas BR-262 e BR-158. Ao menos 308 testes de bafômetros foram realizados e três motoristas acabaram presos em flagrante por embriaguez ao volante. No período de feriadão, a PRF registrou três acidentes, sendo dois no perímetro urbano e um em rodovia. Três pessoas ficaram feridas. Não houve morte.

Em comparação com o ano anterior, houve aumento no número de acidentes. Em 2022 foi registrado um acidente na rodovia e duas pessoas ficaram levemente feridas.

Em Mato Grosso do Sul, 54.309 veículos foram fiscalizados. Houve o registro de 31.564 testes de alcoolemia, com 1.092 autuações correspondentes. Além disso, 36.591 condutores foram flagrados dirigindo acima do limite de velocidade e outros 5697 realizando ultrapassagens irregulares. A fiscalização policial também autuou 3404 veículos com motoristas ou passageiros que não faziam o uso devido do cinto de segurança, condutas que acabam por agravar as consequências dos acidentes.

Além dos flagrantes citados, os policiais observaram 517 situações em que crianças ou bebês não faziam a utilização do dispositivo de retenção, a popular “cadeirinha”. Também como decorrência desses comportamentos, a PRF registrou 926 acidentes - sendo 263 graves (3% a menos que o mesmo período do ano anterior) - , que tiveram como resultado 1.065 pessoas feridas (redução de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior) e 79 pessoas mortas.

Já no enfrentamento à criminalidade, a PRF, na Operação Nossa Senhora Aparecida, contribuiu para a garantia de segurança e conforto nas rodovias federais ao apreender 10 toneladas de maconha, retirar 17 armas de fogo e 194 munições irregulares de circulação e recuperar 93 veículos com registro de roubo ou furto. Nos cinco dias de atividades, 593 pessoas foram detidas, no estado.