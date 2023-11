Operação Sulmassp integra forças policiais contra o crime organizado

Em ação conjunta, as Policia Militares de Mato Grosso do Sul e São Paulo fiscalizam veículos e condutores, na rodovia BR-262, KM-1 no Posto de Tributação de Jupiá, em Três Lagoas.



A “Operação SulMaSPP”, que trouxe ao estado forças policiais dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem como objetivo sufocar o tráfico de drogas e armas, que utilizam as rodovias de Mato Grosso do Sul, para transportar maconha, cocaína, armas e cigarros contrabandeados até os grandes centros.



Para o Capitão Diogo, do 28º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Andradina SP, a operação além de ser essencial no combate ao tráfico de drogas e contrabandos, também contribuiu com a troca de experiências entre as polícias. Segundo o militar, mais de 250 homens e mulheres da Polícia Militar do estado de São Paulo, estão apoiando a PM de Mato Grosso do Sul.

O tenente Flávio do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), ressaltou o ganho para a sociedade das ações em decorrência da “Operação SulMaSPP”. Ele ressaltou que a operação não está sendo realizada somente nas divisas de estados e na fronteira com o Paraguai. Segundo o militar, áreas urbanas e rurais estão sendo fiscalizadas pelos policiais que estão distribuídos pelas cidades de Três Lagoas, Selviría e Brasilândia, que são de competência do 2º BPM.



Na fronteira entre Brasil e Paraguai, a Rota (Ronda Ostensiva) do estado de São Paulo, realiza patrulhamento em conjunto com o Defron (Departamento Especial de Fronteira da Polícia Militar). Durante a operação SulMaSPP, as forças de segurança irão realizar diversas ações fiscalizatórias em diversos pontos de Mato Grosso do Sul.