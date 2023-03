Operadoras de telefonia móvel são campeãs em reclamações

O Procon de Três Lagoas divulgou uma lista de empresas campeãs em reclamação no ano de 2022. Foram mais de 4 mil reclamações e no topo desta lista estão as operadoras de telefonia móvel.

Diversos setores do comércio e serviços sofreram reclamações por parte dos consumidores no ano de 2022. Entre as queixas estão cobrança indevida, crédito consignado, produto ou serviço com indesejado, alteração de contrato e descumprimento do mesmo. Ao todo foram mais de quatro mil reclamações.

