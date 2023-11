Orçamento de R$ 1,3 bilhão é aprovado em 1ª votação

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão desta semana, em primeira votação, o projeto de lei, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2024, a chamada Lei Orçamentária Anual (LOA). O projeto prevê arrecadação e investimentos na ordem de R$ 1,3 milhão para o município.

Na mensagem enviada à Câmara, solicitando a aprovação, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou que a prefeitura tem trabalhado com equilíbrio financeiro e orçamentário, devido a “uma administração eficiente que vem conseguindo ampliar a oferta de serviços públicos, principalmente de saúde, educação e melhorando a qualidade de vida da população”.

Foram apresentadas 13 emendas ao projeto, sendo que uma foi aprovada, visando correções no texto. As demais emendas de autoria da oposição foram todas rejeitadas.

A matéria terá que ser votada em segundo turno antes de ser consolidada como lei para exercício no próximo ano.

Para 2024, as secretarias de Saúde e Educação, são as pastas que vão receber a maior fatia de investimentos previstos no orçamento. A Secretaria de Infraestrutura aparece em terceiro lugar. Boa parte do orçamento é utilizado com a folha de pagamento. Por ano, o município gasta cerca de R$ 540 milhões.

O orçamento de 2024 apresenta um crescimento em média de 15,97%, se comparado ao previsto para 2023.