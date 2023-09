Orçamento para 2024 prevê a construção 800 casas

O orçamento para 2024 é de que Três Lagoas tenha uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão e não mais de R$ 1,2 bilhão, conforme previsão inicial da Secretaria Municipal de Finanças e Controle. Os dados foram apresentados em audiência pública nesta semana, na Câmara Municipal. Durante o evento, foi apresentada a proposta do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2024 (LOA) com base nos resultados coletados em enquetes online e audiências públicas presenciais nos bairros da cidade.

Dentro das solicitações dos moradores, estão investimentos em habitação. E segundo o diretor de Finanças da prefeitura, Reinaldo Anjos, estão previstas no orçamento do próximo ano, a construção de 800 unidades habitacionais, além da locação de até 100 imóveis sociais.

De acordo com o diretor, a prefeitura fará convênios com os governos estadual e federal para a construção das unidades habitacionais.

Para o próximo ano, as secretarias de Saúde e Educação, são as pastas que vão receber a maior fatia de investimentos previstos no orçamento. A Secretaria de Infraestrutura aparece em terceiro lugar. O diretor destacou que na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), são muitas obras em execução e outras que ainda serão iniciadas. Ressaltou que, no passado não era comum essa pasta receber tantos investimentos.

Boa parte do orçamento é utilizado com a folha de pagamento. Por ano, o município gasta cerca de R$ 540 milhões. Mesmo consumindo quase a metade do orçamento, o diretor de Finanças diz que a folha é enxuta, e que o município está dentro do índice constitucional. “Hoje estamos dentro de 47%, não podemos chegar a 54%”, informou.

