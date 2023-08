Orquestra Municipal Três Lagoas abre inscrições para músicos

Já pensou integrar a Orquestra Municipal de Música Popular de Três Lagoas? Se você gosta de música, toca algum instrumento ou canta, esta é a oportunidade. A Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), abriu nesta sexta-feira (11), inscrições para músicos interessados em integrar o conjunto.

As matrículas vão até o dia 16 de agosto e são direcionadas para pessoas que saibam tocar os seguintes instrumentos: viola, violão, violino, acordeon, contra baixo, teclado, guitarra, cajon, banjo, cavaquinho, percussão, bateria, ukulele e coral.

Os interessados devem procurar a Diretoria de Cultura para realizar a matrícula, são exigidos os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência e matrícula escolar (para estudantes), no caso dos menores de idade, também é necessário apresentação da cópia do RG e CPF do responsável.

Para mais informações basta ligar para (67) 99206-9372. A Diretoria fica localizada na avenida Rosário Congro, número 560 – Centro e funciona de segunda a sexta-feira das 07h às 11h e das 13h às 17h.