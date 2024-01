Osteopatia pode ser aplicada em todas as idades

A osteopatia é um método diagnóstico desenvolvida pelo médico estadunidense Andrew Taylor Still e hoje é empregado por fisioterapeutas. A prática que utiliza técnicas de mobilização e manipulação das articulações e de tecidos “moles”, como músculos, gorduras, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos, além do sistema esquelético.

É uma terapia realizada manualmente pelo profissional, que adota uma prática holística e tem o objetivo de reorganizar o sistema corporal, pois conta com uma metodologia própria, como explica o fisioterapeuta Fábio Soler. “Nós trabalhamos desde a parte física e somática, restabelecendo todas as funções cinéticas. A osteopatia é um tratamento que se origina na disfunção do aparelho locomotor. Ou seja, tudo que se movimenta, o osteopata vem corrigindo manualmente.”

O método da terapia osteopata pode ser aplicado em pessoas de todas as idades, desde recém-nascidos até idosos. Ela é recomendada para pessoas que estão ou buscam tratamento para dores na lombar e nos ombros, luxações, problemas no nervo ciático e podem corrigir disfunções causadas pelo sedentarismo, má postura, entre outras lesões corporais.

Em bebês, a osteopatia pode aliviar as cólicas abdominais com exercícios manuais simples, que são feitos com massagens com as mãos de um adulto sobre a barriga e, também, podem ser utilizadas nas pernas do recém-nascido.

Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando a implementação desta técnica. A gravação é de autoria do fisioterapeuta três-lagoense Fábio Soler, que mostra, na prática, como a terapia osteopata pode ser aplicada de forma caseira neste caso. O passo a passo está disponível no perfil das redes sociais do profissional.