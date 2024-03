Outono começa com céu nublado e com previsão de chuva para Três Lagoas

O 1° dia de outono, começou com céu nublado, temperaturas amenas, mas o calorão deve permanecer em Mato Grosso do Sul.

Nesta quarta-feira (20), o dia será de sol com muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

O período do outono, deve ser marcado pela continuação da estiagem em Mato Grosso do Sul. Com chuvas reduzidas desde o fim de 2023 no Estado, a previsão é de que no próximo trimestre - entre abril e junho – fiquem entre 40% e 60% abaixo da médica histórica.

A quarta-feira, segue a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece a ocorrência de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Além disso, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não se descarta a probabilidade de chuvas fracas a moderadas devido ao aquecimento diurno.

“A massa de ar quente e seca favorece o aquecimento acentuado durante o dia, deixando as temperaturas acima da média em praticamente todas as regiões do estado e esta situação meteorológica traz impactos para a população e riscos à saúde”, informa o órgão. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.