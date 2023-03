Outono começa na segunda e terá chuvas acima do esperado

O Outono começa na segunda-feira (20) e a estação em Mato Grosso do Sul deve ser de chuvas acima do esperado, além de variações de frio em maio e começo de junho, com surpresas para a agricultura no Estado. Este frio pode ser muito mais intenso, segundo prognóstico feito pelo meteorologista, Natálio Abrahão Filho, da Uniderp.

O Outono é a transição entre o Verão que termina e o Inverno mais adiante. Nos dias iniciais, as características do Verão continuam na nova estação do ano, principalmente com as pancadas de chuvas nos fins de tarde. O calor e a umidade elevados continuam com as máximas acima dos 30 graus e, acima de 65% de umidade relativa do ar. Com o passar dos dias as nuvens se reduzem e o céu fica mais claro associado a perda de umidade em evidências de dias mais secos.

Os índices de chuvas se reduzem continuamente e as madrugadas e manhãs ficando cada vez mais frias. Há probabilidade de geadas para o final da estação, quando as temperaturas decrescem abaixo dos cinco graus centigrados em locais mais baixos indicando presença de massas de ar polares, adentrando nas regiões Sul e Sudoeste do Estado.