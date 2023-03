Outono deve ser chuvoso e com manhãs mais frias

O outono começa nesta segunda-feira (20) e em Mato Grosso do Sul a estação deve ter chuvas acima da média, além de temperaturas mais frias entre os meses de maio e o junho. Ainda no final de março e no começo de abril, a umidade deve continuar semelhante ao que já estávamos vivenciando durante o verão.

A estação que antecede o inverno deverá ser marcada também pelo avanço de uma massa de ar fria que deve derrubar a temperatura em todo o Mato Grosso do Sul. O Estado poderá ter ainda episódios de geada.

