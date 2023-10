Outubro começa com previsão de chuva para Três Lagoas

A semana começa com céu nublado e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não estão descartadas tempestades com raios e até queda de granizo.

Este cenário no Estado ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade, junto com o deslocamento de uma frente fria oceânica e área de baixa pressão atmosférica, que favorece este momento de instabilidade, principalmente nas regiões sudeste, leste e nordeste do Estado.

Espera-se chuvas fracas e moderadas no Estado, pontualmente com intensidade maior.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.