'Outubro Rosa': mês de conscientizar sobre o câncer de mama

A campanha “Outubro Rosa” se iniciou nesta semana e vai até o final do mês. Criada em 1990, nos Estados Unidos, ela se popularizou ao redor do mundo com o objetivo de conscientizar e compartilhar informações a respeito do câncer de mama.

No Brasil, desde 2018, a Lei Federal nº 13.733, institui o mês de outubro como a data oficial de atividades em órgãos públicos para tratar sobre a campanha. Além da iluminação dos prédios com a cor rosa, as instituições de saúde pública devem promover palestras, eventos e veicular campanhas midiáticas sobre o “outubro rosa”.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum que acomete as mulheres no Brasil. A doença é causa de um desenvolvimento anormal das células presentes no seio, que se multiplicam até se tornarem um tumor maligno. Este câncer é mais presente em mulheres acima de 40 anos, portanto é necessário realizar os exames clínicos ambulatoriais anualmente, mesmo que não tenha sintomas.

Em Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora conta com 123 pacientes que estão fazendo o tratamento contra a doença.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição filantrópica que auxilia 103 pacientes para tratamento médico, sendo 45 destes assistidos diretamente pela unidade, com cestas básicas, medicações, terapia, fisioterapia, e outras oficinas. A presidente da organização, Ondina Fernandes da Silva, destaca que o trabalho tem como foco promoção do bem estar do paciente. “Queremos proporcionar aos nossos pacientes, tanto homens quanto mulheres, um momento de valorização da vida”.

Durante este mês, a Redeterá diversas atividades tais como palestras, brechós, bazares, e o 1º Encontro dos Caiaques, que será realizado nos dias 14 e 15 de outubro.