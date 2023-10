Outubro termina com previsão de chuva forte em Três Lagoas

O último dia de outubro será marcado por altas temperaturas e tem previsão de chuva forte para Três Lagoas.

Nesta terça-feira (31), o dia será de sol entre nuvens, com períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo continua instável, com alerta de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, com destaque principalmente para as regiões Sul, Sudeste, Sudoeste, Central e Leste de Mato Grosso do Sul. Além disso, devem ocorrer acumulados de chuva significativos.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.