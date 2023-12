Ouvidoria Geral de Três Lagoas apresenta resultados anuais e perspectivas para 2024

A Ouvidoria Geral do Município, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), divulgou o relatório anual de gestão referente ao exercício de 2023. A apresentação destacou o comprometimento da administração pública municipal em manter a excelência na prestação de serviços, consolidando Três Lagoas como modelo de gestão eficiente e recebendo prêmios em reconhecimento a essa conquista.

No decorrer de 2023, a Ouvidoria Geral Municipal concentrou esforços na melhoria contínua dos serviços e na promoção de uma gestão transparente e ágil. A perspectiva para 2024 é que o órgão continue avançando, atuando de forma independente e eficaz para estreitar ainda mais a relação entre o cidadão e a gestão pública municipal.

As manifestações recebidas pelos canais da Ouvidoria Geral são compiladas em dados para o acompanhamento da prestação de serviços públicos e para correções em pontos críticos da gestão. A Ouvidoria recebe, analisa e encaminha as manifestações diretamente ao prefeito municipal, secretarias e outras unidades de gestão pública, promovendo transparência e eficiência no processo.

Principais motivos de contato

As manifestações abordaram diversas questões, incluindo denúncias contra terceiros relacionadas a terrenos sem a devida limpeza ou criação de animais. Houve também relatos de práticas irregulares por servidores públicos, bem como reclamações sobre os serviços de fornecimento de água e energia, além de prestadores de serviços de manutenção elétrica. O relatório destaca que quase todas as manifestações foram respondidas no prazo legal de 30 dias.

Carta de serviços ao usuário

Além do serviço de Ouvidoria Geral, o município disponibilizou a Carta de Serviços ao Usuário, bem como o Quadro Geral dos Serviços Públicos Prestados, no site oficial e no portal da transparência. As atualizações serão realizadas automaticamente a cada 180 dias.

Formas de contato

A Ouvidoria Geral pode ser acionada por ligação telefônica, através do número (67) 99213-6400, pelo o e-mail: ouvidoriageral@treslagoas.ms.gov.br ou, também, pelo portal oficial da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – clicando em 'Ouvidoria', no menu principal do site. O cidadão também pode utilizar o Sistema de Ouvidoria do Ministério da Saúde, disponível no site da prefeitura.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas