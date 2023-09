PAC prevê conclusão do contorno rodoviário e casas em Três Lagoas

Ao todo, o Novo PAC do governo Federal prevê investimentos para Mato Grosso do Sul, nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, habitação, cultura, saneamento, transporte e segurança energética.

Para Três Lagoas, além da UFN 3 que será incluída no PAC, em novembro, o programa prevê ainda a construção de 59 novas unidades habitacionais através do Programa Minha Casa, Minha Vida, investimentos na Educação Básica, drenagem no Córrego Japão e Onça, além de investimentos para obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto.

Também está garantido no PAC recursos para obras do contorno rodoviário de Três Lagoas, que já tinha sido iniciada. O contorno é apresentado como solução para desviar o trânsito de veículos pesados da avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262, que corta o perímetro urbano da cidade.

A obra, segundo o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, foi projetada para ser concluída em dois anos.

As obras preveem investimentos de R$ 157,3 milhões e serão executadas em 26,46 quilômetros de rodovias.

Continue Lendo...

Os serviços incluem a implementação de pista dupla, sinalização vertical e horizontal, serviços de drenagem e pavimentação e construção de oito viadutos.

O projeto foi desenhado para melhorar a infraestrutura rodoviária local, interligando as BR-158 e BR-262. O novo traçado rodoviário é fundamental para desviar o trânsito pesado das rodovias que cortam a cidade. Devido as indústrias de celulose, são centenas de carretas carregadas de eucaliptos que transitam pelo perímetro urbano.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), participou do lançamento do Novo PAC, em Campo Grande.