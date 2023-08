PAC prevê contorno rodoviário, ferrovia e unidades habitacionais para Três Lagoas

Mato Grosso do Sul vai receber investimentos de R$ 44,7 bilhões em obras e serviços como parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal. O Novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Governadores, senadores, deputados, ministros, entre outras lideranças, prestigiaram o evento. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participou do lançamento do PAC.

TRÊS LAGOAS

No conjunto de obras do programa está a construção do contorno rodoviário de Três Lagoas, que já tinha sido iniciada. O contorno é apresentado como solução para desviar o trânsito de veículos pesados da avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262, que corta o perímetro urbano da cidade.

O PAC prevê ainda investimentos na revitalização da Malha Oeste, entre Três Lagoas a Corumbá. O município também será contemplado com recursos para drenagem no Córrego Japão e Onça, além de investimentos para obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto.

O PAC através do Programa Minha Casa, Minha Vida prevê para Três Lagoas 59 unidades habitacionais e investimentos em infraestrutura para Educação Básica, com a retomada e conclusão de obras - creche, escola, quadra e cobertura de quadra.

MS

No conjunto de obras para Mato Grosso do Sul, o Novo PAC prevê estudos para construção da Ferroeste (ligando Maracaju a Paranaguá), e estudos para relicitação da concessão da BR-163 e adequação da BR-267 - Alto Caracol - em Porto Murtinho, bem como a conclusão do aeroporto de Dourados e moradias do Minha Casa, Minha Vida, para várias cidades. O Novo PAC vai investir aproximadamente R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões pós 2026.

O programa prevê ainda a inclusão digital e conectividade de 1.354 escolas públicas de todos os municípios e conectividade à internet ao longo de 2.643 quilômetros de rodovias federais. Além disso, está prevista a chegada da tecnologia 5G em todas as cidades. Também estão previstos investimentos para Educação com a construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de Institutos e Universidades Federais no Estado.

Segundo o deputado federal, Vander Loubet, a duplicação da BR-262, será incluída em uma próxima etapa, porque ainda se analisa o modelo de investimentos. Se será feito 100% pelo governo federal, ou por meio de concessão, ou se será repassada ao governo do Estado. (Ana Cristina Santos)