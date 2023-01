Pacientes da UPA serão levados para fazer exames de Raio-X no CEM

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, informa à população que os Exames Radiodiagnósticos, mais conhecidos como exames de Raio-X, estão suspensos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) para a instalação do novo aparelho.

Entretanto, a troca não interfere no atendimento aos usuários da Rede Municipal, pois os exames estão sendo realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Durante a consulta de rotina, caso seja solicitado pelo médico este tipo de exame, a SMS faz o translado do paciente até o CEM.

De acordo com a coordenação da UPA, a previsão é que dentro de 20 dias o aparelho já esteja em pleno funcionamento.

A SMS ressalta que a paralisação temporária do serviço visa melhorar ainda mais o atendimento com a aquisição de um aparelho novo que oferece imagem com maior resolução e com mais agilidade.