Paço Municipal volta funcionar após reforma

O Paço Municipal Rosário Congro voltou a funcionar nesta semana após conclusão e entrega das obras de restauração do prédio, tombado como patrimônio histórico. O local abriga agora, a Secretaria de Finanças, Departamento de Tributação e Fiscalização e o gabinete do prefeito.

Nesta sexta-feira, houve a benção do prédio pelo padre Rogério Fernandes. Na próxima semana, segundo o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), haverá a inauguração oficial da obra, com a presença de familiares e pessoas que contribuíram para a construção do prédio, ou que trabalharam no Paço Municipal, construído há mais de 77 anos pelo então prefeito, Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção.

Até a gestão do ex-prefeito Issan Fares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tebet assumiu a administração municipal, a prefeitura passou a funcionar no prédio da Capitão Olyntho Mancini, onde estava até julho do ano passado. Depois, o gabinete e algumas secretarias passaram a funcionar no prédio do antigo Detran.