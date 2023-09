Pai encontra filhos sozinhos e com fome ao visitar ex

Um caso de abandono de incapaz, foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após um homem ir até a casa de sua ex-mulher e encontrar seus três filhos (11), (7), e (6) anos, sozinhos na residência e com a casa toda aberta, inclusive o portão que da acesso à rua Do Escultor, bairro Jardim das Violetas, região Sul de Três Lagoas.



Segundo o homem, no final do dia foi até a casa de sua ex-mulher, ver seus filhos. Ao chegar no imóvel, o homem teria se deparado com o portão aberto e as crianças sozinhas, das três crianças, duas estariam nuas se banhando e uma esperando para tomar banho.



Estranhando o porte físico dos filhos que apresentavam estarem, mais magros do que o normal, o homem teria questionado se as crianças estariam passando fome. De acordo com o relato do homem dado na delegacia, as crianças teriam afirmado que não estariam se alimentando direito e que o almoço do dia, teria sido Yogurt e que a mãe deles, não ficava na residência com eles, que passa o dia todo com o novo namorado e que só aparece no período da noite, para dormir com as crianças.

O Conselho Tutelar foi chamado e as crianças evadas para exames médicos e posteriormente à delegacia, onde foram ouvidas e entregues na guarda do pai, até que a justiça se manifeste sobre o caso.