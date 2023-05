Pai se envolve em briga escolar, agride aluno e vai parar na delegacia

Uma equipe do 2° Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga generalizada na Escola Estadual Dom Aquino Correa. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, no local estaria tendo uma desavença entre alunos. Quem atendeu os policiais foi a direção da escola que explicou que as agressões começaram após provocações verbais, desafetos e empurrões entre os dois adolescentes.

Os mesmos foram encaminhados para diretoria e os pais foram chamados para medidas administrativas.

Quando o pai de um dos adolescentes viu o filho chorando, partiu pra cima do agressor, no caso, o outro adolescente, alegando defesa ao filho. Ele desferiu um soco, que atingindo o peito e o rosto do garoto, o que gerou um corte no lábio superior interno.

A direção acionou o conselho tutelar e os envolvidos foram encaminhados para Depac.

A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a direção da Escola Estadual Dom Aquino Correa, eles informaram que foi realizado todos os procedimentos necessários, inclusive assistência para os alunos e os pais.