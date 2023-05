Pais devem orientar filhos sobre 'desafios' na internet

Os desafios promovidos através da internet e que são disseminados rapidamente através de imagens ou jogos on-line podem causar danos irreversíveis a crianças e adolescentes. Por este motivo alguns pais limitam o tempo e controlam o conteúdo ao qual os filhos têm acesso.

A quantidade de crianças e adolescentes que acessam a internet aumentou desde 2021. E o acesso pode começar cedo. De acordo com uma pesquisa, 93% das crianças e adolescentes do Brasil, com idades entre 9 e 17 anos são usuárias da internet. Isso corresponde a mais de 22 milhões de pessoas com essa faixa etária conectadas à rede. 42% deles tem acesso a e-mails e aplicativos de mensagens.

A psicóloga clínica, Gabriela Machado, avalia que dependendo do conteúdo visto na internet, ele pode ser prejudicial às crianças por que elas aprendem por repetição

