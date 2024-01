Pais procuram delegacia e registram ocorrência de estupro contra adolescentes em Três Lagoas

Um caso de estupro de vulnerável foi registrado pelos pais de duas adolescentes, na tarde de segunda-feira (29), na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em Três Lagoas.

De acordo com os pais, o fato teria ocorrido entre a noite de 24 de janeiro e a madrugada de 25. As menores, de 15 e 16 anos, teriam sido alcoolizadas e abusadas sexualmente por dois homens, sendo um de 40 anos e, outro de 24. A dupla também teria oferecido drogas para as vítimas.

As adolescentes contaram para os pais e eles foram até a delegacia para denunciar os homens pelos crimes de estupro de vulnerável, fornecimento de bebidas alcoólicas e drogas para menores de idade.

Um inquérito foi aberto e o caso será investigado pela Polícia Civil.