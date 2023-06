Palestra sobre licenciamento ambiental encerra ações da Semana do Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) encerrou a programação de ações referentes à Semana do Meio Ambiente na noite de terça-feira (6), com a palestra “Licenciamento Ambiental na Prática”.

Com a presença de empresários, comerciantes, estudantes e professores, o evento aconteceu no auditório do Sebrae, onde a equipe de licenciamento ambiental da SEMEA explanou o passo a passo para adquiri-lo, a sua importância e os fatores que implicam a não aquisição dele.

A programação começou no dia 31 de maio, com a visita técnica dos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) na Cooperativa Arara Azul. Na ocasião, os estudantes conheceram os processos de separação de materiais, de reciclagem, englobando a importância de destinar os resíduos que podem ser reaproveitados para reduzir o desperdício e danos ao meio ambiente, contribuindo com a renda de famílias que trabalham com reciclagem.

A equipe de educação ambiental levou a Tenda Educativa para as escolas municipais “Olyntho Mancini” e “Ramez Tebet”, explicando os métodos de compostagem, sua utilização no plantio de mudas, hortas e a criação e reprodução de abelhas sem ferrão em caixas artesanais.

No dia 2, aconteceu o Dia D da Lagoa Maior, um grande evento com a parceria das demais secretarias municipais da Prefeitura de Três Lagoas, empresas e instituições parceiras numa espécie de ação global com tendas de exposição de materiais relativos à questão ambiental. Houve também apresentações culturais, distribuição de mudas, entre outros.

O secretário da pasta, Mauro De Grandi, considerou como positiva a aceitação de todos os públicos participantes das ações, destacando que “cada cidadão deve ser multiplicador da conscientização ambiental, cuidando do seu espaço e do próximo, consequentemente, pois somente assim teremos um mundo mais saudável e sustentável”, concluiu.