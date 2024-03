Papo Reto: 21 de março Dia Internacional da Síndrome de Down

O Dia Mundial da Síndrome de Down é comemorado, em 21 de março, e também é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome, além de garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras.

O psicólogo Victor Prates, que atua na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas (Apae), participou do quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, nesta quinta-feira (21), e explicou como é o atendimento dos jovens e adultos, na entidade.

Confira a entrevista abaixo: