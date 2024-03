Papo Reto: advogada trabalhista fala dos desafios da mulher no mercado de trabalho

O Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março. E o quadro Papo Reto do Programa TVC Agora recebeu, nesta quinta-feira (7), a advogada especializada em direito trabalhista, Luciane Dorneles, para comentar sobre essa data e falar do papel da mulher no mercado de trabalho.

Para a advogada Luciane, a desigualdade no mercado de trabalho tem modificado bastante. “Antigamente, as mulheres eram mais do lar e, hoje, elas vêm se qualificando. E a nova geração se profissionalizando. Aquelas que não tiveram oportunidade, buscam ajudar na renda familiar, em serviços mais artesanais, como manicure, confeitaria”, comentou.

Luciane ressaltou que as mulheres são amparadas pela legislação trabalhistas em muitas situações, principalmente na gestação. “A empresa ver a contratação feminina um custo a mais. Quando se contratar a mulher ela tem vários direitos como a instabilidade no emprego e afastamento no auxílio maternidade”, explicou.

A advogada comentou também sobre os problemas enfrentados pela mulher no mercado de trabalho em Três Lagoas. “O cenário trabalhista está mudando. Hoje, está se priorizando a qualidade e não a quantidade. Mas um dos principais problemas não é na admissão, mas dentro da empresa, como o assédio moral”, pontou.

