Papo Reto: presidente da Fehbesul fala sobre 1º Congresso Estadual das Santas Casas

O presidente da Fehbesul (Federação das Santas Casas, hospitais e instituições filantrópicas e beneficentes de Mato Grosso do Sul), Ivandro Correa Fonseca, e o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Calderon, participaram do quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, nesta sexta-feira (27).

O assunto principal foi sobre o Congresso Estadual das Santas Casas e Filantrópicos do estado (Consantas-MS 2023), com o tema “O Impacto da Covid-19 e perspectivas de futuro”, que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro de Convenções do Hospital São Julião, em Campo Grande.

Confira a entrevista abaixo: