Papo Reto: Primeiro Simpósio sobre Autismo será realizado em Três Lagoas

O 1º Simpósio Interprofissional de Autismo está sendo realizado, em Três Lagoas, entre os dias 13 e 16 de setembro. Serão quatro dias de muita informação e esclarecimento de dúvidas.

Participaram do quadro “Papo Reto”, do programa TVC Agora, da TVC, a doutora em Saúde e Desenvolvimento, Mara Cristina Ribeiro Furlan, que é a organizadora do Simpósio e professora do curso de graduação e mestrado em Enfermagem da UFMS.

E também o professor, psicopedagogo e escritor Celso Cavalheiro, que é o palestrante do evento.

