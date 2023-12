Para quem busca se destacar, SENAI/MS vai da formação profissional às vagas de emprego

Quer passar por uma transformação na sua vida profissional? O SENAI Mato Grosso do Sul quer fazer parte disso! A formação com curso técnico de qualidade é o caminho certo para quem busca não apenas conhecimento, mas também dar o primeiro passo no mercado de trabalho, garantindo uma projeção de carreira com mais oportunidades de emprego.

O SENAI/MS oferece laboratórios completos, salas de aula modernas e equipamentos de última geração, um ensino inovador e tecnológico que vai além da teoria e que não termina na sala de aula.

Continue Lendo...

Ao escolher a instituição, você não apenas investe na sua educação, mas também contribui para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, que tem crescido em geração de empregos e de renda, se tornando o primeiro estado do Brasil em crescimento industrial.

Vamos juntos construir futuros de sucesso e formar pessoas que farão a diferença em nossa indústria. Matricule-se agora e faça parte! Vai de SENAI que o emprego vem

Para fazer sua inscrição, acesse www.meufuturoagora.com.br ou, se preferir, vá até a nossa unidade Senai, na Rua José Amílcar Congro Bastos, 1313 – Vila Nova.