Parada geral da Eldorado Brasil aquece economia

A Eldorado Brasil Celulose vai realizar de 23 de janeiro a 4 de fevereiro os serviços de “parada geral” na fábrica de Três Lagoas. O objetivo é fazer uma manutenção geral e ajustes dos equipamentos para o cumprimento de normas e aplicação de projetos de engenharia.

Para executar as atividades, a companhia contratou cerca de três mil profissionais externos temporários. Mais de 150 empresas estarão envolvidas nesta ação. Algumas são da cidade, outras do país e até do exterior foram contratadas para essa manutenção.

“Nossa fábrica é um destaque global em eficiência e aproveitamos a parada geral para realizar manutenção corretivas, além de avançarmos na tecnologia para prevenir problemas de funcionamento. O período entre cada parada geral é determinado pela norma regulamentadora (NR) 13, sobre vasos de pressão – caso, por exemplo, da nossa caldeira de recuperação química”, explicou o gerente geral industrial da Eldorado, Marcelo Martins.

ECONOMIA

A “parada geral” das indústrias de celulose contribuem bastante para a economia de Três Lagoas, já que demanda de um número elevado de trabalhadores que vêm de outras regiões, e ficam hospedados nos hotéis da cidade. Além disso, contribuem para o aquecimento de bares, restaurantes, padarias, supermercados, entre outros setores que ficam aquecido nesta época de manutenção das indústrias.