Paralisação de peritos deixa mais de dez pessoas sem atendimento no INSS de Três Lagoas

Diversas pessoas que tinham perícia médica agendada, para esta quarta-feira (31), na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Três Lagoas, foram pegas de surpresa. Isso porque a unidade possui apenas dois peritos e um deles aderiu à paralisação nacional anunciada pela categoria para reivindicar reajuste salarial. Ao JPNews, a agência confirmou que mais de dez pessoas voltaram para casa sem o atendimento e com as perícias remarcadas.

Os médicos peritos federais reivindicam reajuste salarial de 23% e a realização de novos concursos públicos para contratação de pelo menos 1.500 profissionais. Também que governo cumpra o acordo fechado em 2022, depois que a categoria fez uma greve que durou 52 dias. Os atendimentos nas agências devem ser retomadas, na quinta-feira (1º).

Continue Lendo...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu, na noite de terça-feira (30), liminar pedida pelo governo para limitar a greve de peritos médicos federais marcada para esta quarta-feira. Pela decisão, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP), que está à frente do movimento paredista, ficava obrigada a manter em atividade 85% dos peritos no Distrito Federal e em 18 estados – Alagoas; Amazonas; Amapá; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Espírito Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Pará; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Paraná; Rio Grande do Norte; Rondônia; Sergipe e Tocantins.

Nos demais oito estados – Acre, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo – devem permanecer em atividade 70% dos peritos.