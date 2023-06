Paranaíba é contemplada com R$ 231 mil para cirurgias

O Ministério da Saúde publicou portaria que destina R$_7,9 milhões em recursos para realização de cirurgias em 12 municípios de Mato Grosso do Sul. Paranaíba foi contemplada com R$ 231.588, de acordo com publicação no Diário Oficial da União.

“Serão realizados vários tipos de cirurgias oftalmológicas, desde catarata a limpeza das lentes”, pontuou a secretária de Saúde, Franciani Mariano Forni. A escolha dos pacientes será de acordo com a fila de espera que já existe, ou seja, pessoas que já passaram pelos médicos especialistas e foram encaminhadas para cirurgia e estão no sistema.

As cirurgias serão realizadas na Santa Casa, por uma equipe oftalmológica e a secretária destaca que, ainda foi pleiteado um valor maior, porém, devido à fila de espera não ser tão grande como em outros municípios, não foi disponibilizado.

Ainda não foi feito levantamento de quantas pessoas serão atendidas, pois o Estado ainda não lançou o edital de quando as cirurgias começam. “Paralelo a isto, o Estado tem um projeto que foi lançado no mês passado, que é o MS Saúde, e neste caso, vão entrar as cirurgias gerais, como vesícula, histerectomia e várias outras”, explicou.

Na região Leste do Estado, ainda foram inclusos os municípios de: Aparecida do Taboado – R$_71.467,80; Cassilândia – R$ 343.792,80; Três Lagoas – R$ 381.780; Chapadão do Sul – R$ 17.550 e Costa Rica – R$ 28.350.

O PNRF instituído por meio de portaria ministerial em fevereiro de 2023, tem como finalidade ampliar a realização de cirurgias eletivas em todo o país, bem como reduzir a fila de exames e consultas especializadas.