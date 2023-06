Paratletas da Apae de Três Lagoas se classificam para campeonato Brasileiro de Bocha

Os paratletas três-lagoenses André Luiz Barroso e Maria Fernanda foram destaque da última edição do Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, de 16 a 18 de junho. A competição aconteceu em Brasília com aproximadamente 70 atletas representando os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais (Triângulo Mineiro) e o anfitrião Distrito Federal.



Os dois conquistaram a medalha de prata de suas categorias e estão classificados para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica.

Confira abaixo a reportagem: