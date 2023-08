Paratletas de Três Lagoas são destaque em competição Estadual

Três jovens três-lagoense foram destaque no campeonato Meeting Paralímpico Loterias Caixas, que aconteceu no mês passado, em Campo Grande.

Os jovens de Três Lagoas foram destaques no atletismo e natação e competiram com mais de 200 paratletas de todo o Estado. Maria Clara de Souza Duarte, conquistou três medalhas de ouro na natação em provas de 100 e 50 metros livres. A jovem compete na classe S7 de natação, para nadadores com transtorno do movimento de baixo grau a grau moderado nos braços, tronco e pernas e de grau moderado em um dos lados do corpo, com baixa estatura ou com ausência de membros. Todos estes atletas necessitam de um esforço maior para manter o ritmo da braçada ou para se impulsionarem dentro de água.

No atletismo, Emanuel Tiago Santos, garantiu mais uma medalha de ouro e ao conquistar o 1º lugar no arremesso de peso. Destaque também para André Luiz Barrosos Filho, que conquistou duas medalhas de ouro para Três Lagoas no atletismo, na modalidade petra, quando os atletas correm com um triciclo sem pedais que é impulsionado com seus próprios pés, apoiando-se em uma armação com três rodas anexadas a um suporte para o corpo. André conquistou o primeiro lugar nas provas de 100 e 200 metros, na marca de 31 segundos. André que faz parte da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, agora se prepara para a nova modalidade, conhecida no Brasil como Petra.

Frame Running

É uma modalidade recente e praticada no país desde 2009. Foi criada na Dinamarca, sendo mais uma opção para atletas com paralisia cerebral, que correm em seus próprios pés apoiado em um suporte.

No Frame Running, atualmente, os atletas são classificados nas classes RR1, RR2 e RR3 e após os Jogos de Tóquio entrou em vigor o novo sistema de classificação come T71 e T72.

André Luiz que faz parte da Seleção Paralímpica de Bocha, adaptou-se muito bem neste esporte e hoje compete pela classe T71, inclusive está entre os três melhores do Brasil, como explica o técnico Roney Araújo. “Temos muito o que melhorar neste esporte, já que a Petra não é barata e o equipamento do André é de ferro e outros atletas já estão com equipamentos em fibra de carbono. Mas avalio o futuro promissor para o André, nesta modalidade já que ele vem conquistando títulos e baixando seu tempo nas pistas.” Ressaltou o técnico.