'Parceria com quem dá resultado', diz empresária sobre promoção

Quem depende do setor comercial sentiu os impactos e reflexos, nos últimos dois anos, e não há como deixar de mencionar que foram decorrentes da pandemia da Covid-19. Desde então, os comerciantes, principalmente os varejistas, vêm retornar o aquecimento de vendas e buscam uma estabilidade. A mega-promoção ‘Grupo RCN paga o meu boleto’, promovida pelo Grupo RCN,atende essa necessidade de mercado. “Sem dúvidas estamos falando de uma parceria incrível que tem nos alavancado e ajudado nas vendas. Estamos falando de uma parceria que dá resultados e, é isso, que podemos detectar com a promoção”, afirma a empresária Jane Margareth dos Santos, proprietária da Ótica Especializada.

A empresária destaca que, além da promoção atrair mais consumidores para dentro do seu estabelecimento, também garante visibilidade e marketing. “A empresa tem que estar ligada com outras e temos que ter vínculo com quem é muito bem colocado no mercado, como o Grupo RCN”, considerou Jane.

CADASTRE

Os prêmios contemplam valores entre R$ 100 a R$ 500. Vale lembrar que nos sorteios os vendedores que atendem o sorteado são contemplados com R$ 100. A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ segue para a quarta semana e já distribuiu mais de R$ 3 mil em dinheiro para os clientes das empresas participantes, internautas, ouvintes e telespectadores.

E se você ainda não participou da promoção, é muito fácil. Compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção. Confira a lista: Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas, Chocoplast e Gula Espetos e Caldos.