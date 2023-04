Parceria entre prefeitura de Três Lagoas e Governo resulta em obras para cidade

Obras de macrodrenagem, de asfalto, recapeamento, revitalização de canteiros centrais, entre outras estão em execução em três lagoas. Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro se reuniu com o Governador e com o Secretário da Casa Civil para tratar de projetos para Três Lagoas.

O prefeito apoio para a pavimentação de ruas nos bairros que estão recebendo obras de macrodrenagem. Segundo o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, existem muitas obras em execução em três lagoas, algumas em parceria com o Governo do Estado.

Entre as obras previstas para serem executadas estão a de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Vila Alegre. As obras de macrodrenagem região do bairro Chácara Imperial vai atender diversos bairros que sofrem com as chuvas, como: Violetas 1 e 2, Vila verde, Jardim Maristela, Jardim Esperança, Guaporé e o Vila Haro. As obras foram orçadas em R$ 33 milhões

