Paróquia de Santo Antônio terá programação religiosa e festiva

Como todos os anos, a Paróquia de Santo Antônio de Três Lagoas já se prepara para as festividades do padroeiro da cidade. Além da programação religiosa, haverá também a parte festiva, com a realização de quermesse e também um almoço.

Segundo o padre Rogério Fernandes, a tradicional Quermesse de Santo Antônio será nos dias 10 e 11 de junho, no Centro Catequético e Pastoral. Haverá comidas típicas, bebidas e quadrilhas.

Nesta quinta-feira (1º), tem início a Trezena de Santo Antônio na Catedral Sagrado Coração de Jesus às 19h.