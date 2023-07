Parque de diversão da Festa do Folclore já começa a funcionar nesta sexta-feira

Faltando um mês para que a tradicional Festa do Folclore movimente Três Lagoas, o parque de diversão, que será uma das atrações do evento, principalmente para a criançada, já dá um gostinho, a partir de sexta-feira (21), do que será a edição desse ano.

Instalado no local onde a 33ª Edição da Festa do Folclore será realizada, sendo na Esplanada NOB, no Centro, na avenida Rosário Congro, o parque de diversão contará com tromba-tromba, tele combate (aviãozinho), brucomela (montanha russa), barco pirata, samba, crazy dance, kamikaze, além de vários brinquedos infantis e a atração principal, que agrada crianças e adultos, a roda gigante que tem 30 metros de altura.

PREÇOS

Conforme a organização do parque, todos os brinquedos terão preço de R$ 10, exceto a roda gigante que tem o ingresso à R$ 20, aceitando pagamentos via cartão de crédito e débito, pix e em dinheiro.

O parque começa a funcionar a partir das 18h de sexta-feira e abrirá de terça a domingo, sendo que de terça a sexta-feira a partir das 18h e, aos sábados e domingo, a partir das 16h.